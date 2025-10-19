Трамп на встрече отшвырнул принесенные Зеленским карты линии фронта

FT: Трамп устроил перепалку с Зеленским и сбросил со стола карты линии фронта

Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме неоднократно переходил на повышенный тон и в какой-то момент сбросил со стола карты боевых действий на Украине. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на информированные источники.

Согласно информации издания, встреча двух лидеров неоднократно перерастала в перепалку, во время которой Трамп «постоянно ругался».

«В какой-то момент встречи президент США сбросил со стола карты линии фронта на Украине», — отмечает газета.

По данным FT, во время беседы Трамп приводил тезисы, которые ранее высказывал Владимир Путин в ходе их телефонного разговора.

В США прошла встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Американский лидер заявил, что вряд ли передаст Украине Tomahawk, однако это обсуждаемый вопрос. При этом он отметил, что может добиться урегулирования конфликта, и в этом его Зеленский поддержал. Подробнее о том, как проходили переговоры, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил Зеленскому, что Путин может его уничтожить.