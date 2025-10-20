В МИД рассказали о глубокой работе по подготовке встречи Путина и Трампа

Захарова: дипломаты ведут глубокую работу по подготовке встречи Путина и Трампа

Российские дипломаты ведут глубокую и серьезную работу по подготовке встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом в интервью ТАСС заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам Захаровой, после состоявшегося контакта лидеров продолжилась работа на различных дипломатических уровнях.

«Контакт состоялся, он был прокомментирован администрацией президента. Господин Ушаков подробнейшим образом с ним ознакомил. В развитие этих контактов состоялись контакты глав внешнеполитических ведомств России и Венгрии с целью подготовки соответствующего мероприятия», — сказала она.

16 октября российский и американский лидеры провели телефонный разговор, после завершения которого Трамп анонсировал возможность своей встречи с Путиным в Будапеште. Хозяин Белого дома выразил уверенность, что положительное разрешение конфликта на Ближнем Востоке окажет благоприятное влияние на ход переговоров по урегулированию украинского кризиса.

Ранее Трамп заявил Зеленскому, что Путин может его уничтожить.