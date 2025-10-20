Пас побеждает на выборах президента Боливии после подсчета свыше 97% голосов

Сенатор Родриго Пас одерживает победу во втором туре выборов президента Боливии. Это следует из данных предварительного подсчета 97,53% голосов избирателей, которые приводит ТАСС.

Согласно им, Пас из центристской Христианско-демократической партии набирает 54,54% голосов, а бывший президент страны (2001–2002) Хорхе Кирогу, представляющий правый альянс «Свобода и демократия», — 45,46%.

Председатель Верховного избирательного суда Оскар Ассентеуфель, которого цитирует агентство, заявил, что, хотя результаты подсчета носят предварительный характер, «тенденция необратима».

Пас в первом туре выборов, который прошел 17 августа, набрал 32,06% голосов, а Кирога — 26,70%.

В августе сообщалось, что Кирога планирует разорвать крупные контракты с Россией и Китаем по разработке литиевых ресурсов в случае своей победы на выборах.

Боливия обладает крупнейшими в мире запасами лития, которые оцениваются примерно в 23 млн тонн, что составляет около 20% мировых ресурсов этого металла. Литий в стране сконцентрирован в солончаке Салар-де-Уюни, входящем в Литиевый треугольник вместе с Аргентиной и Чили. Страна активно развивает проекты по его промышленному производству, заключив соглашения с российскими и китайскими компаниями для строительства заводов по производству карбоната лития.

