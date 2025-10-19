Начался второй тур выборов президента Боливии

Голосование во втором туре президентских выборов началось в Боливии. Избирательные участки открылись в 08:00 по местному времени (15:00 мск) и будут работать до 16:00 (23:00 мск). Об этом сообщает ТАСС.

На пост президента страны претендуют сенатор Родриго Пас из центристской Христианско-демократической партии и экс-президент (2001-2002) Хорхе Кирога, представляющий правый альянс «Свобода и демократия».

Пас в первом туре выборов, который прошел 17 августа, набрал 32,06%, Кирога — 26,70% голосов избирателей.

В августе сообщалось, что Кирога планирует разорвать крупные контракты с Россией и Китаем по разработке литиевых ресурсов в случае своей победы на выборах.

Боливия обладает крупнейшими в мире запасами лития, которые оцениваются примерно в 23 млн тонн, что составляет около 20% мировых ресурсов этого металла. Литий в стране сконцентрирован в солончаке Салар-де-Уюни, входящем в Литиевый треугольник вместе с Аргентиной и Чили. Страна активно развивает проекты по его промышленному производству, заключив соглашения с российскими и китайскими компаниями для строительства заводов по производству карбоната лития.

Ранее в России отреагировали на угрозу разрыва крупных контрактов с Боливией.