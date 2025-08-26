Кандидат в президенты Боливии обещает разорвать крупные контракты с РФ

Кандидат в президенты Боливии Кирога пообещал разорвать контракты с РФ по литию

Кандидат в президенты Боливии Хорхе Кирога планирует разорвать крупные контракты с Россией и Китаем по разработке литиевых ресурсов в случае своей победы на выборах. Об этом сообщило французское агентство Agence France-Presse, передает РИА Новости.

«Кирога пообещал расторгнуть многомиллиардные сделки, заключенные уходящим правительством с Россией и Китаем по разработке литиевых ресурсов», — приводит агентство его слова.

Помимо этого, он пообещал перемены в альянсах страны в случае своей победы на президентских выборах.

Боливия обладает крупнейшими в мире запасами лития, которые оцениваются примерно в 23 млн тонн, что составляет около 20% мировых ресурсов этого металла. Литий в стране сконцентрирован в солончаке Салар-де-Уюни, входящем в Литиевый треугольник вместе с Аргентиной и Чили. Страна активно развивает проекты по его промышленному производству, заключив соглашения с российскими и китайскими компаниями для строительства заводов по производству карбоната лития.

