Президент Боливии рассказал, зачем Западу нужен конфликт на Украине

Президент Боливии: Запад использует кризис на Украине, чтобы спастись от распада

Западный блок заинтересован в продолжении конфликта на Украине, так как использует его, чтобы предотвратить собственный распад. Об этом в ходе беседы с корреспондентом ТАСС заявил президент Боливии Луис Арсе.

По его словам, украинский конфликт по сути является войной распадающегося блока США и европейских государств против развивающихся стран, включая членов БРИКС.

«Западу была нужна война между Украиной и Россией, чтобы дать понять всему миру, что они просто так не допустят, чтобы их блок распался перед лицом <...> нового объединения и становления нового экономического порядка», — отметил политик.

Он обратил внимание, что противостояние Москвы и Киева происходит на фоне «борьбы за геополитический и экономический контроль над планетой».

Как сказал Арсе, Боливия отвергает однополярную систему международных отношений и поддерживает многополярность, которую продвигает БРИКС. Президент подчеркнул, что республика будет и дальше содействовать укреплению многостороннего подхода на международной арене.

6–7 июля в бразильском городе Рио-де-Жанейро проходит 17-й саммит БРИКС. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Президент страны Владимир Путин, в свою очередь, принимает участие в мероприятии дистанционно посредством видеоконференцсвязи.

Ранее страны БРИКС оценили текущие усилия по урегулированию конфликта на Украине.