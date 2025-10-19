На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Тоннель между Россией и США может быть в два раза длиннее тоннеля под Ла-Маншем

РИА: тоннель между Чукоткой и Аляской был бы в два раза длиннее Евротоннеля
Universal Peace Federation

Тоннель под Беринговым проливом, соединяющий Чукотку и Аляску, может быть примерно в два раза длиннее Евротоннеля. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на открытые данные.

По подсчетам агентства, магистраль может протянуться от 98 до 113 км (по некоторым данным, 86 км), что примерно в два раза длиннее тоннеля под Ла-Маншем, который на сегодняшний день является самым длинным подводным и международным тоннелем в мире.

Евротоннель, тоннель под Ла-Маншем — двухпутный железнодорожный тоннель длиной около 51 км, из которых 39 км проходят под проливом Ла-Манш. Он соединяет Францию с Великобританией железнодорожным сообщением. Благодаря тоннелю стало возможно попасть в Лондон, отправившись из Парижа, всего за 2 часа 15 минут. В самом тоннеле поезда находятся от 20 до 35 минут. Тоннель был открыт 6 мая 1994 года.

До этого спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что проект тоннеля, соединяющего Россию и США, может быть реализован менее чем за восемь лет и позволит развивать совместные ресурсы двух стран. Его предварительная стоимость, не менее $8 млрд.

Ранее идею тоннеля через Берингов пролив оценили эксперты.

