МИД Германии отозвал посла в Тбилиси

МИД Германии отозвал посла в Тбилиси из-за обвинений во вмешательстве
Markus Schreiber/AP

Министерство иностранных дел Германии отозвало своего посла в Тбилиси Эрнста Петера Фишера для консультаций из-за обвинений со стороны грузинских властей во вмешательстве в дела государства. Об этом говорится в соцсети Х ведомства.

Министерство ранее вызвало поверенную в делах Грузии в Берлине и выразило ей протест из-за обвинений грузинскими властями посла ФРГ в Тбилиси в поддержке оппозиции.

4 октября в Грузии состоялись выборы в местные органы самоуправления, включавшие в себя голосование за мэров городов и муниципалитетов, а также за членов городских советов. Незадолго до начала избирательного процесса правительство Грузии неоднократно предостерегало потенциальных организаторов протестных акций от любых нарушений правопорядка. Власти подчеркнули, что любые незаконные действия не останутся без внимания и будут преследоваться в соответствии с действующим законодательством.

Тем не менее, 12 октября в Тбилиси прошла акция оппозиции, которая закончилась попыткой штурма Президентского дворца.

Ранее спикер парламента Грузии призвал главу ОБСЕ уйти в отставку.

