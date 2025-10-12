В Тбилиси началась акция оппозиции

Оппозиционное шествие началось вечером в центре Тбилиси, группа в пределах двух тысяч человек идет по проспекту Руставели в грузинской столице. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что акция началась приблизительно в 20:00 (19:00 мск). Протестующие двинулись от парка Вере к центру города по проспекту Руставели.

4 октября в Грузии состоялись выборы в органы местного самоуправления. Жители страны выбирали мэров городов и муниципалитетов, а также депутатов городских собраний. В тот же день оппозиционеры организовали в столице акцию протеста, которая переросла в столкновения с полицией. Поводом для нее послужило заявление партии «Грузинская мечта» о победе на выборах и решении приостановить курс на интеграцию в Европейский союз.

Демонстранты требовали отставки властей и возобновления движения к вступлению в региональное содружество. Сотрудники правоохранительных органов применили против граждан дубинки и водометы. «Газета.Ru» вела хронику событий.

Ранее сообщалось, что участникам попытки штурма дворца президента Грузии грозит до 9 лет тюрьмы.