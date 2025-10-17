Спикер парламента Грузии призвал главу ОБСЕ уйти в отставку

В Грузии призвали главу ОБСЕ покинуть пост после посещения митинга в Тбилиси

Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили выступил с требованием об отставке действующего председателя ОБСЕ Элины Валтонен, возглавляющей МИД Финляндии. Об этом политик написал в посте в социальной сети Х.

Причиной послужило посещение Валтонен антиправительственной акции протеста в Тбилиси 14 октября.

«После того, как она (Валтонен — прим. ред.) была уличена в поддержке внутренних террористов (участников митинга в Тбилиси — прим. ред.), ответственный политик ушел бы в отставку с поста действующего председателя ОБСЕ», — написал Папуашвили.

Накануне Валтонен была оштрафована на сумму 5 тыс. лари (примерно 145,9 тысяч рублей) за участие в митинге возле здания грузинского парламента 14 октября.

15 октября пресс-служба правительства Грузии сообщила об отмене встречи премьер-министра страны с Валтонен. Причиной такого решения стало ее присутствие на протестной акции. По данным финского МИД, инициатива об отмене встречи исходила от Хельсинки 14 октября в связи с «напряженным рабочим графиком министра».

