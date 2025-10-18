На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме назвали истинные цели визитов Зеленского в США

Депутат Водолацкий: визиты Зеленского в США — подготовка к бегству с Украины
Jonathan Ernst/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своих последних визитов в США «нащупывает почву» для дальнейшего бегства после его изгнания из Украины. Такое мнение озвучил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

По его словам, своими визитами украинский лидер создает имитацию решения вопросов.

«А его главный вопрос один — чтобы после того, как его изгонят из Украины, ему дали право пользоваться наворованными миллиардами и жить в тех же США», — сказал он.

Зеленский таким образом демонстрирует украинскому народу покровительство коллективного Запада над ним, считает Водолацкий. Депутат подчеркнул, что в настоящее время президент США Дональд Трамп более заинтересован в возобновлении сотрудничества с Россией, поэтому в центре его внимания остается подготовка встречи с главой РФ Владимиром Путиным в Будапеште.

Переговоры лидеров США и Украины продлилась чуть больше двух с половиной часов. Ей предшествовал продолжительный телефонный разговор Трампа и Путина, по итогам которого была достигнута договоренность о проведении личной встречи в Будапеште. Аналитики полагают, что теперь характер визита Зеленского приобретает новую окраску: в Киеве выражают обеспокоенность тем, что предстоящие двусторонние переговоры в столице Венгрии могут оказать влияние на решения Соединенных Штатов относительно объемов и направлений военной помощи Украине. Детали — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп призвал Зеленского пойти на мирную сделку.

Переговоры о мире на Украине
