Трамп призвал Зеленского пойти на мирную сделку

Президент США Дональд Трамп заявил, что призвал своего украинского коллегу Владимира Зеленского пойти на заключение мирной сделки. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети Truth Social.

«Встреча с президентом ... Зеленским была очень интересной и дружелюбной, но я сказал ему, как и настоятельно рекомендовал президенту [Владимиру] Путину, что пора ... заключить сделку! » — поделился Трамп.

Трамп добавил, что обе стороны российско-украинского конфликта должны остановиться «там, где находятся». Также Трамп уточнил, что конфликт никогда бы не начался, если бы он был президентом.

Визит Зеленского в Вашингтон 17 октября ознаменовался третьей встречей главы Украины с президентом США в 2025 году, которая продлилась чуть больше двух с половиной часов. Ей предшествовал продолжительный телефонный разговор лидеров США и России, по итогам которого была достигнута договоренность о проведении личной встречи в Будапеште. Аналитики полагают, что теперь характер визита Зеленского приобретает новую окраску: в Киеве выражают обеспокоенность тем, что предстоящие переговоры между Трампом и президентом России Владимиром Путиным могут оказать влияние на решения Соединенных Штатов относительно объемов и направлений военной помощи Украине. Детали — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский созвонился с европейскими лидерами.