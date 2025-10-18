Трамп завершил конференцию с Зеленским нецензурным высказыванием о Мадуро

Президент США Дональд Трамп завершил совместную пресс-конференцию с украинским лидером Владимиром Зеленским нецензурным выражением. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

В ходе конференции один из журналистов обратил внимание на то, что президент Венесуэлы Николас Мадуро, стремясь улучшить отношения с Вашингтоном, предложил «все, что есть в его стране».

«Вы правы. И знаете почему? Потому что он не хочет связываться с США», — сказал глава США, использовав при этом грубое выражение на английском.

15 октября Трамп заявил, что американские вооруженные силы рассматривают возможность нанесения ударов и по наземным объектам, связанным с наркокартелями в Венесуэле. Во время совместной пресс-конференции с директором ФБР Кэшем Пателом в Белом доме Трамп подчеркнул, что сейчас возможность ударов рассматривается по наземным объектам, «потому что море мы и так, в сущности, контролируем».

Ранее в ООН назвали удары США по судам Венесуэлы внесудебными расправами.