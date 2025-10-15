На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

США изучают возможность ударов по объектам картелей в Венесуэле

Трамп: США изучают возможность ударов по наземным объектам картелей в Венесуэле
true
true
true
close
Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские вооруженные силы рассматривают возможность нанесения ударов и по наземным объектам, связанным с наркокартелями в Венесуэле. Запись выступления опубликована на портале C-Span.

Во время совместной пресс-конференции с директором ФБР Кэшем Пателом в Белом доме Трамп подчеркнул, что сейчас возможность ударов рассматривается по наземным объектам, «потому что море мы и так, в сущности, контролируем».

До этого газета The New York Times со ссылкой на источники в американском правительстве сообщила, что Белый дом разрешил Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) проводить секретные операции в Венесуэле в рамках кампании по усилению давления на лидера страны Николаса Мадуро.

Ряд экспертов полагают, что военные США готовы к началу операции по захвату ряда объектов в Венесуэле в рамках борьбы с наркокартелями. Может ли это вылиться в полномасштабную войну, сколько времени понадобится США для захвата всей страны и при чем тут СВО — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ранее в ООН назвали удары США по судам Венесуэлы внесудебными расправами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами