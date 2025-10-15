США изучают возможность ударов по объектам картелей в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские вооруженные силы рассматривают возможность нанесения ударов и по наземным объектам, связанным с наркокартелями в Венесуэле. Запись выступления опубликована на портале C-Span.

Во время совместной пресс-конференции с директором ФБР Кэшем Пателом в Белом доме Трамп подчеркнул, что сейчас возможность ударов рассматривается по наземным объектам, «потому что море мы и так, в сущности, контролируем».

До этого газета The New York Times со ссылкой на источники в американском правительстве сообщила, что Белый дом разрешил Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) проводить секретные операции в Венесуэле в рамках кампании по усилению давления на лидера страны Николаса Мадуро.

Ряд экспертов полагают, что военные США готовы к началу операции по захвату ряда объектов в Венесуэле в рамках борьбы с наркокартелями. Может ли это вылиться в полномасштабную войну, сколько времени понадобится США для захвата всей страны и при чем тут СВО — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ранее в ООН назвали удары США по судам Венесуэлы внесудебными расправами.