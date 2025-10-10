В ООН назвали удары США по судам Венесуэлы внесудебными расправами

Атаки США по судам у побережья Венесуэлы являются внесудебной расправой. Об этом заявил постоянный представитель Венесуэлы в ООН Самуэль Монкада, передает РИА Новости.

«Это не самооборона. Это внесудебные расправы», — сказал он во время заседания СБ ООН.

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает президента Венесуэлы Николаса Мадуро как фактического босса двух крупных организованных преступных группировок, ответственных за контрабанду наркотиков и насилие в США. Этими группировками являются «Картель Солнц» и организация «Трен-де-Арагуа».

Американские военные готовы к началу операции по захвату ряда объектов в Венесуэле в рамках борьбы с наркокартелями. Может ли это вылиться в полномасштабную войну, сколько времени понадобится США для захвата всей страны — подробнее в материале «Газеты.Ru».

