Песков оценил смену хода переговоров Путина и Трампа после угрозы поставок Tomahawk

Песков: Путин и Трамп не отрицали продолжение прямого диалога на высшем уровне

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп не отрицали продолжение контактов на высшем уровне. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Так он ответил на вопрос журналиста о том, поменяли ли ход переговоров между представителями стран высказывания президента США о возможных поставках ракет Tomahawk.

«Президенты и до этого не отрицали возможность продолжения прямого диалога на высшем уровне. (Они — прим. ред.) заявляли о своей готовности к этому и заинтересованности в этом», — заявил Песков.

Он добавил, что содержание телефонного разговора должно остаться за пределами средств массовой информации (СМИ), поскольку для этого и нужен разговор двух президентов.

До этого телеканал CNN назвал разговор Трампа с Путиным «попыткой в последнюю минуту остановить опасные разговоры о потенциально переломных моментах в поставках американского оружия на Украину». Речь идет о дальнобойных ракетах Tomahawk.

В свою очередь, американская газета The Wall Street Journal писала о том, что американский лидер после разговора с российским коллегой отказался от планов по поставкам дальнобойных ракет Tomahawk Украине.

