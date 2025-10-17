Ким Чен Ын поблагодарил Си Цзиньпина за поздравления с годовщиной Трудовой партии Кореи

ЦТАК: Ким Чен Ын поблагодарил Си Цзиньпина за поздравления с годовщиной ТПК

Глава КНДР Ким Чен Ын поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за поздравления с 80-летием Трудовой партии Кореи (ТПК) и участие в торжественных мероприятиях по случаю годовщины. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Выражаю признательность генеральному секретарю КНР за горячие поздравления и теплые пожелания, направленные по случаю 80-й годовщины основания Трудовой партии Кореи», — говорится в послании Ким Чен Ына.

ТПК — правящая партия в Корейской Народно-Демократической Республике. Она была образована 10 октября 1945 года. Этот день является государственным праздником в КНДР.

10 октября в Пхеньяне прошел парад, приуроченный к 80-летию создания Трудовой партии Кореи. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прибыл с визитом в КНДР и принял участие в мероприятиях, посвященных 80-летию основания Трудовой партии Кореи.

В сентябре министр обороны России Андрей Белоусов заявил после встречи президента России Владимира Путина и главы КНДР Ким Чен Ына в Китае, что Москва и Пхеньян активно развивают отношения, а сейчас им придан новый импульс.

Ранее Путин пригласил Ким Чен Ына с визитом в Россию.