Путин пригласил Ким Чен Ына с визитом в Россию

Президент РФ Владимир Путин пригласил северокорейского лидера Ким Чен Ына посетить Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

«Приезжайте к нам», — сказал российский президент, обращаясь к Ким Чен Ыну, когда провожал его до автомобиля.

Переговоры Путина и его северокорейского коллеги состоялись в Пекине и продлились 1,5 часа. По окончании переговоров они продолжили общение тет-а-тет.

Путин и Ким Чен Ын присутствовали на параде в китайской столице, посвященном 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. После приема они вместе на одном автомобиле приехали в Доме народных собраний в государственную резиденцию Дяоюйтай, начав общаться еще по дороге.

Путин с 31 августа находится в Китае с четырехдневным визитом. Сначала он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине и провел на его полях ряд встреч с мировыми лидерами.

Ким Чен Ын прибыл в Китай 2 сентября. Его встретили глава МИД Китая Ван И и другие представители руководства страны.

Ранее в США назвали сигналом Западу военный парад в Китае.