Генсек НАТО выступил против уничтожения российских самолетов

Рютте призвал не сбивать самолеты РФ, а выводить их за пределы НАТО

НАТО не стоит сбивать российские самолеты, оказавшиеся в воздушном пространстве стран — членов военного блока. Такое заявление сделал генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте, передает РИА Новости.

Он рассказал, что некоторые чиновники на Западе призывают уничтожать самолеты РФ вне зависимости от того, по какой причине они попали в воздушное пространство НАТО. По словам Рютте, он не разделяет это мнение.

Как отметил генсек Североатлантического альянса, перед принятием решения о ликвидации российского самолета необходимо убедиться, что опасность действительно существует. Если никакой угрозы нет, то задача НАТО заключается в том, чтобы вывести самолет за пределы воздушного пространства военного блока.

1 октября министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о готовности республики и стран — членов НАТО сбивать иностранные военные самолеты, нарушившие их воздушное пространство. В то же время он обратил внимание, что «каждое решение принимается командирами и пилотами после рассмотрения конкретной ситуации».

Ранее в Кремле раскритиковали НАТО из-за заявлений о возможности сбивать российские самолеты.