Лавров заявил, что поставки Tomahawk Киеву обострят отношения между Россией и США

Ъ: Лавров предостерег США от поставок Украине ракет Tomahawk
true
true
true
close
Kevin Lamarque/Reuters

Если США решатся поставить ракеты Tomahawk Украине, то это приведет к «опаснейшему обострению отношений между Россией и США». Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам министра, такое решение переведет ситуацию в другую плоскость. При этом он выразил уверенность, что в Вашингтоне осознают риски.

«Мы исходим из того, что там сидят умные и опытные люди, которые сами все прекрасно понимают, поскольку это переведет ситуацию в совершенно другую плоскость», — сказал он.

Лавров добавил, что все знающие люди понимают — управлять такими системами смогут только военнослужащие США.

Также он обратил внимание, что в серии заявлений, которые делал президент США Дональд Трамп по поводу поставки Tomahawk, он среди прочего упоминал, что не хочет эскалации, признавая, что, если это все же произойдет, то это будет серьезная эскалация, сказал Сергей Лавров.

14 октября Трамп заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский попросит его о поставках ракет Tomahawk на встрече 17 октября.

Ранее украинская делегация встретилась с американским производителем Tomahawk.

