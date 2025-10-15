СМИ: администрация Трампа санкционировала тайные операции ЦРУ в Венесуэле

Администрация президента США Дональда Трампа разрешила Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) проводить секретные операции в Венесуэле в рамках кампании по усилению давления на лидера страны Николаса Мадуро. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники в американском правительстве.

Как отмечает издание, это решение стало очередным этапом стратегии Белого дома, направленной на смену власти в Венесуэле. По данным NYT, разрешение было выдано ЦРУ на фоне разработки Пентагоном возможных сценариев военного вмешательства, включая точечные удары по территории страны.

В статье указано, что США значительно усилили военное присутствие в регионе: сейчас там находятся около 10 тысяч американских военнослужащих, восемь кораблей и одна подводная лодка. При этом военные США уже наносили удары по судам у побережья Венесуэлы, которые могли быть связаны с контрабандой наркотиков.

Журналисты пишут, что стратегия давления на Каракас разработана госсекретарем и советником Трампа по национальной безопасности Марко Рубио и направлена на отстранение Мадуро от власти. В администрации США убеждены, что президент Венесуэлы связан с наркокартелями, что позволяет Вашингтону рассматривать его свержение, как часть борьбы с наркотрафиком.

Ряд экспертов полагают, что военные США готовы к началу операции по захвату ряда объектов в Венесуэле в рамках борьбы с наркокартелями. Может ли это вылиться в полномасштабную войну, сколько времени понадобится США для захвата всей страны и при чем тут СВО — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ранее в ООН назвали удары США по судам Венесуэлы внесудебными расправами.