Африканский союз приостановил членство Мадагаскара после военного переворота

Африканский союз (АС) временно исключил Мадагаскар из своих структур после того, как в стране произошел военный переворот. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

«Членство Мадагаскара отныне приостановлено», — рассказал журналистам глава комиссии АС Махамуд Али Юсуф.

В конце сентября Мадагаскар столкнулся с волной протестов, вызванных перебоями в водо- и электроснабжении. Жители Антананариву и других крупных городов, координируя свои действия через социальные сети, выходили на улицы, требуя восстановления стабильной подачи электричества и воды.

Группа военных, выступившая в поддержку протестующих на Мадагаскаре, 14 октября взяла власть в свои руки и распустила все прежние органы управления страной. Временным президентом стал Микаэль Рандрианирина, глава корпуса армейской административной и технической службы.

Ранее стало известно о планах военных на Мадагаскаре после захвата власти.