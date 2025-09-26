Посольство предупредило россиян о беспорядках на Мадагаскаре

Посольство: россиянам на Мадагаскаре надо быть осторожнее на фоне беспорядков

Посольство России на Мадагаскаре и в Союзе Коморских Островов призвало российских граждан, пребывающих в регионе, к бдительности в связи с недавними беспорядками на Мадагаскаре. Об этом диппредставительство сообщило в Telegram-канале.

«На фоне происходящих в стране беспорядков рекомендуем находящимся на Мадагаскаре российским гражданам соблюдать осторожность и воздерживаться от мест массового скопления людей», – говорится в заявлении посольства.

По сообщениям прессы, причиной волнений на Мадагаскаре стали перебои с водо- и электроснабжением. Организуясь через соцсети, жители Антананариву и других крупных городов выходили на демонстрации, добиваясь нормальной подачи электричества и воды. По словам жителей столицы, имеющих доступ к электроэнергии, даже в этих районах бывают случаи отключения воды и света на 10-12 часов в день.

Мадагаскар отличается крайне низким уровнем доходов населения: среднемесячная зарплата после налогообложения составляет всего $154. Вследствие этого, за чертой бедности проживает 75% населения страны.

