Лидер путчистов на Мадагаскаре объявил себя временным президентом страны

Лидер военного переворота на Мадагаскаре, полковник, глава Capsat (Корпус армейской административной и технической службы) Микаэль Рандрианирина сообщил, что он будет исполнять обязанности президента до проведения выборов в стране. Соответствующее заявление он сделал в интервью агентству Associated Press (AP).

«Обязательно должна пройти церемония присяги. А мы останемся здесь минимум на 18 месяцев, максимум на два года», — сказал Рандрианирина.

До этого президент Мадагаскара Андри Радзуэлина подтвердил свой отъезд из страны на фоне массовых протестов. Он объяснил свой поступок соображениями личной безопасности.

В конце сентября Мадагаскар столкнулся с волной протестов, вызванных перебоями в водо- и электроснабжении. Жители Антананариву и других крупных городов, координируя свои действия через социальные сети, выходили на улицы, требуя восстановления стабильной подачи электричества и воды. В связи с этим посольство РФ рекомендовало российским туристам воздержаться от поездок на Мадагаскар до стабилизации ситуации, а находящимся там гражданам – проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей.

11 октября СМИ сообщили, что военные из CAPSAT и протестующие проникли на площадь 13 мая в Антананариву. Солдаты публично отказались выполнить приказ об открытии огня по митингующим и призвали другие силовые структуры Мадагаскара поддержать их. На этом фоне Радзуэлина заявил о попытке «незаконного и насильственного» захвата власти в стране.

