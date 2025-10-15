На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бессент рассказал, когда представит Трампу список кандидатов на пост главы ФРС

Бессент: список кандидатов на пост следующего главы ФРС будет готов в декабре
Elizabeth Frantz/Reuters

Министр финансов США Скотт Бессент планирует представить главе Белого дома Дональду Трампу список кандидатов на пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС) в декабре текущего года. Об этом он заявил в эфире CNBC.

«Где-то после Дня благодарения (в этом году состоится 27 ноября. — «Газета.Ru»), в декабре, мы представим президенту трех-четырех кандидатов для проведения собеседования», — сказал министр.

Глава американского минфина отметил, что список кандидатов сократился с 11 до пяти человек после первого раунда собеседований на эту должность, которые проводил он сам.

Срок полномочий нынешнего главы ФРС Джерома Пауэлла заканчивается в мае 2026 года. Трамп неоднократно заявлял, что хочет добиться увольнения Пауэлла на фоне его отказа Федерального резерва снижать базовую процентную ставку. Это действие, как считает политик, должно помочь сэкономить американскому бюджету до $1 трлн в год.

Ранее на Трампа подали в суд за попытку сместить с должности работницу ФРС.

Второй срок Трампа
