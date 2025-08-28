На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Трампа подали в суд за попытку сместить с должности работницу ФРС

Член совета управляющих ФРС Лиза Кук подала в суд на Трампа
Kevin Lamarque/Reuters

Член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Лиза Кук подала в суд на президента США Дональда Трампа на фоне попыток сместить ее с должности. Об этом говорится в базе судебных данных, передает РИА Новости.

На данный момент полный текст иска недоступен.

На прошлой неделе Трамп призвал Кук уйти в отставку на фоне обвинений в мошенничестве с ипотекой, выдвинутых против нее главой Федерального агентства жилищного финансирования (FHFA) США Биллом Пулте.

Согласно его заявлениям, чиновница взяла ипотеку в штате Мичиган и заявила, что будет жить в квартире минимум год, однако уже спустя две недели взяла ипотеку на другую квартиру в штате Джорджия с аналогичным обещанием. После этого она попыталась сдать новые квартиры в аренду.

27 августа советник по экономике Белого дома Кевин Хассет заявил, что члену совета управляющих ФРС США Лизе Кук стоит уйти в отпуск на время разбирательства относительно ее статуса в американском центральном банке.

