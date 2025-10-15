На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Совфеде ответили на слова главы МИД Польши о готовности Украины воевать три года

Сенатор Джабаров: воевать с РФ три года готова не Украина, а вся Западная Европа
Слова главы МИД Польши Радослава Сикорского о том, что Украина готовится воевать еще три года, касаются прежде всего Западной Европы, которая намерена решить свои задачи за счет конфликта Москвы и Киева. Об этом «Ленте.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Сенатор предположил, что «не Украина готовится воевать, а Западная Европа» и Североатлантический альянс. Они рассчитывают свои силы именно на этот срок, чтобы «максимально ослабить Россию». Кроме того, союзники Киева затягивают конфликт для того, чтобы достигать своих целей, считает Джабаров.

По его словам, Польша претендует на часть территорий Украины и Белоруссии. В то же время сенатор заметил, что Сикорский не является человеком, который определяет будущее Украины и России.

До этого Радослав Сикорский заявил, что Украина готовится воевать с Россией еще три года.

«Украинцы планируют эту войну на три года, что разумно. И нам нужно убедить [президента России Владимира] Путина, что мы готовы придерживаться этого курса как минимум эти три года», — сказал Сикорский.

Ранее глава МИД Польши заявил, что разрешить конфликт на Украине можно одним звонком Путина.

