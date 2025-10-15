В Польше заявили, что Украина готовится воевать еще три года

Глава МИД Польши Сикорский: Украина готовится воевать с Россией еще три года

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Украина готовится воевать с Россией еще три года. Его слова приводит агентство Reuters.

«Украинцы планируют эту войну на три года, что разумно. И нам нужно убедить [президента России Владимира] Путина, что мы готовы придерживаться этого курса как минимум эти три года», — сказал Сикорский.

Глава польского МИД также призвал страны ЕС сохранить курс на поддержку Украины. Он также выразил надежду, что президент США Дональд Трамп поставит Киеву ракеты Tomahawk.

До этого газета Kyiv Post сообщала, что Дональд Трамп близок к принятию «исторического решения» о поставке Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Как следует из текста, этот шаг обусловлен якобы «последними разрушительными атаками России на энергосистему Украины».

13 октября агентство Bloomberg сообщило, что Владимир Зеленский намерен провести встречу с Дональдом Трампом 17 октября, чтобы обсудить вопросы укрепления украинской противовоздушной обороны, возможные поставки ракет Tomahawk и ряд других тем.

Ранее Трамп заявил о крупном запасе ракет Tomahawk у США.