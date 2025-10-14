На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава МИД Польши заявил, что разрешить конфликт на Украине можно одним звонком Путина

true
true
true
close
Yves Herman/Reuters

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что один звонок президента Владимира Путина начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову может остановить конфликт на Украине. Об этом сообщает RMF FM со ссылкой на его пресс-конференцию.

По словам Сикорского, Путин может одним звонком отдать приказ о выводе войск с территории Украины. Именно поэтому, считает глава МИД Польши, разрешить этот конфликт легче, чем кризис на Ближнем Востоке.

Сикорский также заявил, что шансы на такой звонок якобы будут расти, «когда российская экономика начнет тормозить».

»[Президент РФ Владимир] Путин не выиграет. Нужно показать, что мы готовы поддерживать Украину в среднесрочной перспективе и реализовать наши западные санкции в отношении российской нефти, газа и технологий», – сказал он.

До этого Сикорский в колонке для The New York Times призвал вести переговоры с Россией в два этапа, имея в виду давление, а затем диалог. В качестве примера он привел переговоры между президентом Рональдом Рейганом и генсеком ЦК КПСС Михаилом Горбачевым.

Ранее Герасимов рассказал о замысле ВС России в ходе СВО.

