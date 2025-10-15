Губернатор Самарской области извинился за эмоциональное увольнение главы района

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в эксклюзивном интервью Tsargrad.tv прокомментировал громкую отставку главы Кинельского района Юрия Жидкова, связанную с ненадлежащим состоянием мемориального камня, посвященного героям Великой Отечественной войны.

Руководитель региона пояснил, что основанием для отставки стало не единственное нарушение, а целая цепочка халатных решений. Ситуация с камнем, по его словам, стала лишь точкой кипения.

«Я посетил Дом культуры, посетил объект ЖКХ, посетил школу после проведенного ремонта, которую готовили к моему визиту. Повсюду была видна абсолютная халатность и пренебрежительное отношение к интересам жителей региона», — отметил Федорищев.

При этом глава региона признал, что Жидков действительно был освобожден от должности в слишком жесткой форме.

«За форму я извиняюсь перед всеми, кто видел это видео, кто слышал эту форму, перед нашими жителями, конечно же. Не должен, по большому счету, так руководитель реагировать на халатность в работе своих подчиненных», — сказал губернатор.

Федорищев отправил в отставку Жидкова накануне, в ходе рабочей поездки в Кинельский район. Во время инспекции губернатор резко отреагировал на ответ чиновника о мемориальном камне в честь участников Великой Отечественной войны. Глава региона объяснил увольнение «пренебрежительным отношением к памяти героев», а Жидков назвал произошедшее недоразумением. Месяц назад Федорищев вмешался в публичный конфликт Егора Крида и Екатерины Мизулиной, после чего был вынужден удалить свой Telegram-канал. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

