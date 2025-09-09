Советник Трампа назвал страны БРИКС «вампирами»

Советник Трампа Наварро: без торговли с США не выживет ни одна из стран БРИКС

Без торговли с США якобы не сможет выжить ни одна из стран БРИКС. Об этом в интервью телеканалу Real America заявил старший советник американского президента Дональда Трампа по торговле Питер Наварро.

«Ни одна из этих стран не выживет, если не будет продавать свою продукцию США. Когда они продают свой экспорт Соединенным Штатам, то они, словно вампиры, высасывают из нас всю кровь своими недобросовестными торговыми практиками», — сказал Наварро.

8 сентября президент РФ Владимир Путин принял участие в онлайн-встрече БРИКС из Сочи. Собрание было внеочередным, его инициировал президент Бразилии Лула да Силва.

Бразильский лидер объяснил, что собрал заседание, чтобы выработать общую стратегию для противодействия вызовам сотрудничества стран БРИКС со стороны США. Так, Трамп уже ввел пошлины на бразильскую продукцию до 50% и повысил пошлины для Индии. Кроме этого, глава Белого дома публично допустил, что последуют и другие рестрикции против государств, в том числе против КНР, если они поддерживают БРИКС.

БРИКС — это объединение из десяти стран: России, Бразилии, Индии, Китая, Южной Африки, Ирана, ОАЭ, Египта, Эфиопии и Индонезии. Организация появилась в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием глав министерств экономики Бразилии, России, Индии, КНР.

Ранее Трамп пригрозил БРИКС из-за «попыток» подорвать статус доллара как мировой валюты.