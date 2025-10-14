На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ: ЕС намерен пускать китайские товары в Европу только в обмен на технологии

Bloomberg: ЕС хочет заставить компании Китая передавать Европе свои технологии
true
true
true
close
Shutterstock

Евросоюз рассматривает возможность принудить китайские компании передавать технологии как условие продолжения работы на территории объединения. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации агентства, что данный шаг позволит повысить конкурентоспособность промышленности европейских стран. Источники издания утверждают, что меры планируется применить к тем китайским компаниям, которые желают получить доступ к ключевым цифровым и производственным рынкам, например, к рынку автомобилей и аккумуляторов.

В публикации отмечается, что от китайских компаний могут требовать использования определенного количества товаров или рабочей силы из ЕС, а также увеличения добавленной стоимости продукции на территории объединения. Также для увеличения конкурентоспособности промышленности ЕС могут быть созданы совместные предприятия с Китаем.

Bloomberg утверждает, что новые правила могут вступить в силу в ноябре.

До этого сообщалось, что решение Польши закрыть границу с Белоруссией нанесет серьезный удар по торговле Евросоюза с Китаем.

Ранее в ЕС конфисковали несколько тысяч китайских контейнеров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами