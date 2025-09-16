В ЕС конфисковали несколько тысяч китайских контейнеров

В Греции конфисковали более двух тысяч контейнеров с китайскими товарами

Европейская прокуратура сообщила об изъятии 2435 морских контейнеров в порту Пирея. По данным Politico, операция стала крупнейшей по числу конфискованных контейнеров в истории Евросоюза.

«Европейская прокуратура конфисковала 2435 морских контейнеров в порту Пирея», — пишет издание.

В основном в контейнерах находились электровелосипеды, изделия текстильной промышленности и обувь.

Европейская прокуратура предъявила обвинения шести лицам, которых подозревают в организации противоправного оборота этих товаров на территории ЕС. По оценкам ведомства, бюджеты стран союза могли потерять около $800 млн в виде недополученных таможенных пошлин и НДС.

В начале сентября агентство Reuters со ссылкой на источник в администрации Белого дома сообщило, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в беседе с европейскими лидерами призвал усилить экономическое давление на Китай из-за его поддержки Москвы в связи с военным конфликтом на Украине.

Ранее глава минфина США высказался о пошлинах против Китая за закупку нефти РФ.