Лукашенко подписал законы о ратификации двух договоров с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 14 октября, подписал законы о ратификации двух международных договоров с Россией. Об этом агентству БелТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Там заявили, что речь идет о ратификации поправок в договор с Российской Федерацией о равных правах граждан, а также о ратификации соглашения с РФ о взаимной защите граждан от необоснованного преследования за рубежом.

Протокол о внесении изменений в договор с Россией от 25 декабря 1998 года о равных правах граждан был подписан 13 марта текущего года в Москве. В пресс-службе отметили, что его реализация позволит на обоюдной основе гражданам Белоруссии и РФ, постоянно проживающим на территории другой страны, принимать участие в местных выборах (избирать и быть избранными в органы местного самоуправления).

Второй документ — соглашение между Минском и Москвой о мерах по взаимной защите граждан от необоснованного преследования иностранными государствами и международными органами юстиции.

«Его предметом является защита граждан, в том числе действующих или бывших должностных лиц, от необоснованного преследования третьими сторонами с учетом тенденции по политизации международных судебных органов и иных международных механизмов уголовной юстиции», — сказано в сообщении.

До этого президент Белоруссии одобрил проект изменений в соглашение о развитии военно-технического сотрудничества с Российской Федерацией от 10 декабря 2009 года.

