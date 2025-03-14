Лукашенко назвал условие, при котором Россия потеряет Белоруссию

Лукашенко: Россия никогда не потеряет Белоруссию, если почувствует ее душу

Россия никогда не потеряет Белоруссию, если почувствует душу белорусского народа. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко во время выступления в Совете Федерации, передает РИА Новости.

«Беларусь Россия никогда не потеряет, если она почувствует душу этого народа, белорусского народа, а я знаю, я же начал с людей старшего возраста, они это хорошо чувствуют, они знают, мы жили в одном государстве», — сказал президент.

По его словам, если Минску придется выбирать, то он всегда будет на стороне Москвы.

Накануне Лукашенко прибыл в Москву на переговоры с президентом Владимиром Путиным. Они обсудили ключевые вопросы развития России и Белоруссии, а также актуальные проблемы международной повестки дня, после чего подписали ряд совместных документов. Одной из тем мероприятия было 30-дневное прекращение огня, на которое Украина согласилась после встречи с США в Джидде.

Сегодня белорусский президент выступает перед сенаторами в Москве.

Ранее Лукашенко высказал мнение, что Украина вернется к России и Белоруссии.