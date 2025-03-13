Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин и Лукашенко уравняли права граждан своих стран на местных выборах

Путин: россияне и белорусы смогут участвовать в выборах в обеих странах
close
Владимир Смирнов/РИА Новости

Граждане России и Белоруссии смогут участвовать в выборах в обеих странах в качестве кандидатов и избирателей. Об этом заявили президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко, трансляция их совместного заявления велась в Telegram-канале Кремля.

«В соответствии с подписанным протоколом о поправках в договор от 1998 года о равных правах граждан двух стран, россияне, постоянно живущие в Белоруссии, и проживающие на постоянной основе в России белорусы могут участвовать в местных выборах и как избиратели, и как кандидаты», — сказал глава российского государства.

Путин отметил, что так активно расширяются возможности для активного вовлечения граждан обеих государств в общественную и политическую жизнь.

До этого агентство РИА Новости сообщало, что переговоры Путина и Лукашенко продолжатся 14 марта.

Первый раунд встречи Путина и Лукашенко состоялась 13 марта. Чуть больше часа лидеры двух стран общались тет-а-тет за закрытыми дверями. Затем последовал расширенный формат переговоров.

Одной из тем мероприятия было обсуждение 30-дневного прекращения огня, на которое Украина согласилась после встречи с США в Джидде. По словам белорусского лидера, Путин проведет переговоры на этот счет с американской стороной 13 или 14 марта.

Ранее Лукашенко сравнил положение России и Украины в преддверии обсуждения перемирия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами