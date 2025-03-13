Путин и Лукашенко уравняли права граждан своих стран на местных выборах

Путин: россияне и белорусы смогут участвовать в выборах в обеих странах

Граждане России и Белоруссии смогут участвовать в выборах в обеих странах в качестве кандидатов и избирателей. Об этом заявили президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко, трансляция их совместного заявления велась в Telegram-канале Кремля.

«В соответствии с подписанным протоколом о поправках в договор от 1998 года о равных правах граждан двух стран, россияне, постоянно живущие в Белоруссии, и проживающие на постоянной основе в России белорусы могут участвовать в местных выборах и как избиратели, и как кандидаты», — сказал глава российского государства.

Путин отметил, что так активно расширяются возможности для активного вовлечения граждан обеих государств в общественную и политическую жизнь.

До этого агентство РИА Новости сообщало, что переговоры Путина и Лукашенко продолжатся 14 марта.

Первый раунд встречи Путина и Лукашенко состоялась 13 марта. Чуть больше часа лидеры двух стран общались тет-а-тет за закрытыми дверями. Затем последовал расширенный формат переговоров.

Одной из тем мероприятия было обсуждение 30-дневного прекращения огня, на которое Украина согласилась после встречи с США в Джидде. По словам белорусского лидера, Путин проведет переговоры на этот счет с американской стороной 13 или 14 марта.

Ранее Лукашенко сравнил положение России и Украины в преддверии обсуждения перемирия.