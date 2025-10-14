На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россию призвали не терять статус опасного «медведя» в глазах Запада

Экс-нардеп Царев: нельзя приучать Запад, что Россия не отвечает на провокации
true
true
true
close
Нина Зотина/РИА Новости

Нельзя приучать страны Запада к тому, что Россия не отвечает на военные провокации, иначе ситуация может дойти до точки, когда Москве придется применять «самые страшные» меры. Об этом в эфире «Царьграда» заявил бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев.

Он подчеркнул, что Россия не должна терять статус опасного «русского медведя», и на каждый выпад следует отвечать выпущенным пушечным снарядом. По его словам, лучше всего – «где-то там сбить беспилотник» или «ударить по каким-то административным зданиям в Киеве». Нужно показать, что «русские отвечают», констатировал Царев.

В случае таких ответов реакция на Западе будет «понимающей», отметил экс-нардеп.

«[Будут думать:] ну а как вы хотели — «русский медведь», еще хорошо, что вот так, а то могло быть и хуже», — сказал Царев.

Если же Россия потеряет свой статус, то может встать вопрос о самом существовании государства, предупредил политик.

До этого немецкий военный историк Зенке Найтцель предрек прямое военное столкновение России и НАТО в обозримом будущем. По его словам, для ФРГ закончилось мирное время, однако страна не находится в состоянии войны. На сегодняшний день сложилась ситуация, в которой Германия находится «где-то посередине», утверждает историк.

Ранее Рютте подтвердил, что НАТО готовится к возможному прямому конфликту с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами