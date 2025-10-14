Россию призвали не терять статус опасного «медведя» в глазах Запада

Экс-нардеп Царев: нельзя приучать Запад, что Россия не отвечает на провокации

Нельзя приучать страны Запада к тому, что Россия не отвечает на военные провокации, иначе ситуация может дойти до точки, когда Москве придется применять «самые страшные» меры. Об этом в эфире «Царьграда» заявил бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев.

Он подчеркнул, что Россия не должна терять статус опасного «русского медведя», и на каждый выпад следует отвечать выпущенным пушечным снарядом. По его словам, лучше всего – «где-то там сбить беспилотник» или «ударить по каким-то административным зданиям в Киеве». Нужно показать, что «русские отвечают», констатировал Царев.

В случае таких ответов реакция на Западе будет «понимающей», отметил экс-нардеп.

«[Будут думать:] ну а как вы хотели — «русский медведь», еще хорошо, что вот так, а то могло быть и хуже», — сказал Царев.

Если же Россия потеряет свой статус, то может встать вопрос о самом существовании государства, предупредил политик.

До этого немецкий военный историк Зенке Найтцель предрек прямое военное столкновение России и НАТО в обозримом будущем. По его словам, для ФРГ закончилось мирное время, однако страна не находится в состоянии войны. На сегодняшний день сложилась ситуация, в которой Германия находится «где-то посередине», утверждает историк.

Ранее Рютте подтвердил, что НАТО готовится к возможному прямому конфликту с Россией.