На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России ответили на слова об уничтожении Севастополя и Калининграда

Депутат Гурулев: Запад готовит сценарии войны против ключевых городов России
true
true
true
close
Global Look Press

Запад готовится к войне против России, о чем, в частности, свидетельствуют заявления экс-командующего силами США в Европе Бена Ходжеса об уничтожении Севастополя и Калининграда. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Госдумы Андрей Гурулев.

Как сообщает депутат, по словам Ходжеса, «если НАТО столкнется с Россией, Калининград и Севастополь будут уничтожены в первые часы».

«На первый взгляд — просто очередной околополитический визг. Но если снять шелуху, мы видим: Запад не просто фантазирует, он готовит сценарии войны против наших ключевых точек. Учения у границ, отработка ударов, логистика — все это не игры», — подчеркнул он.

По словам Гурулева, задача России состоит в защите своих границ и своих городов.

До этого экс- командующий силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис заявил, что альянсу нужно готовиться «уничтожать» объекты в Калининграде в качестве ответа России на якобы «гибридную войну».

Ранее экс-генсек НАТО высказался о диалоге с РФ.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами