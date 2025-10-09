В НАТО призвали готовиться «уничтожать объекты» в Калининграде

Адмирал Ставридис: НАТО нужно готовиться уничтожать объекты в Калининграде

Странам НАТО нужно готовиться «уничтожать» объекты в Калининграде в качестве ответа России на якобы «гибридную войну». Об этом в материале для агентства Bloomberg пишет бывший командующий силами НАТО в Европе, адмирал Джеймс Ставридис.

Ставридис считает, что НАТО необходимо удвоить масштабы морского патрулирования, привлекая союзников из стран, не входящих в Балтику, — французские, итальянские, испанские, американские и канадские военно-морские силы.

«Североатлантический союз также должен усилить свою подготовку с целью уничтожения объектов в Калининграде в случае начала прямых военных действий», — подчеркнул он.

Военный утверждает, что Россия якобы хочет «оспорить ситуацию на Балтике и может прибегнуть к гибридной войне». Доказательств своих слов Ставридис не привел.

В начале октября Эстония предложила НАТО проводить учения с отработкой применения ядерного оружия у восточного рубежа.

