Трамп подтвердил, что планирует встретиться с Зеленским на этой неделе

Трамп заявил, что намерен встретиться с Зеленским в Белом доме 17 октября

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подтвердил планы о проведении встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме 17 октября. Об этом пишет РИА Новости.

«Думаю, что да», — ответил глава государства на вопрос журналистов о том, будет ли он принимать Зеленского в Белом доме.

13 октября агентство Bloomberg сообщило, что Зеленский намерен провести встречу с Трампом 17 октября, чтобы обсудить вопросы укрепления украинской противовоздушной обороны, возможные поставки ракет Tomahawk и ряд других тем.

Сообщается, что лидеры также обсудят вопросы, которые уже затрагивались в ходе двух телефонных разговоров, состоявшихся на прошлой неделе. В частности, речь пойдет об ударах по украинской энергетической инфраструктуре, а также о «некоторых конфиденциальных вопросах».

Ранее в Италии указали на пересмотр Трампом стратегии помощи Украине.