Зеленский может лишить мэра Одессы украинского гражданства из-за «связей» с Россией

Петиция с требованием лишить мэра Одессы Геннадия Труханова гражданства Украины набрала 25 тысяч подписей немногим менее чем за сутки, это количество необходимо для ее рассмотрения украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом свидетельствуют данные на сайте офиса Зеленского.

Авторы петиции обосновывают ее, ссылаясь на информацию ряда украинских СМИ о предположительном наличии у Труханова гражданства России, что запрещается законами Украины.

Сам Труханов говорил, что тема о якобы наличии у него иностранного гражданства «всплывает» раз в несколько лет, но распространители подобных слухов никогда не подкрепляют свои слова доказательствами. В то же время документальные подтверждения обратного существуют как у России, так и у Украины, подчеркнул Труханов.

Мэр также назвал главным доказательством отсутствия связей с РФ то, что он возглавляет украинский город-миллионник, а значит — прошел все возможные проверки, в том числе на наличие гражданства другого государства.

В июне во время акции, посвященной сносу памятника русскому поэту Александру Пушкину, Труханов публично поспорил с украинским военнослужащим. Градоначальник отказался считать поэта «адептом русского мира» и задал военному вопрос, почему тот не на передовой.

Ранее жительница Одессы рассказала о нищете из-за действий украинских властей.