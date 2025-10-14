На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский может лишить мэра Одессы украинского гражданства из-за «связей» с Россией

Зеленский рассмотрит петицию о лишении гражданства Украины мэра Одессы
close
Денис Петров/РИА «Новости»

Петиция с требованием лишить мэра Одессы Геннадия Труханова гражданства Украины набрала 25 тысяч подписей немногим менее чем за сутки, это количество необходимо для ее рассмотрения украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом свидетельствуют данные на сайте офиса Зеленского.

Авторы петиции обосновывают ее, ссылаясь на информацию ряда украинских СМИ о предположительном наличии у Труханова гражданства России, что запрещается законами Украины.

Сам Труханов говорил, что тема о якобы наличии у него иностранного гражданства «всплывает» раз в несколько лет, но распространители подобных слухов никогда не подкрепляют свои слова доказательствами. В то же время документальные подтверждения обратного существуют как у России, так и у Украины, подчеркнул Труханов.

Мэр также назвал главным доказательством отсутствия связей с РФ то, что он возглавляет украинский город-миллионник, а значит — прошел все возможные проверки, в том числе на наличие гражданства другого государства.

В июне во время акции, посвященной сносу памятника русскому поэту Александру Пушкину, Труханов публично поспорил с украинским военнослужащим. Градоначальник отказался считать поэта «адептом русского мира» и задал военному вопрос, почему тот не на передовой.

Ранее жительница Одессы рассказала о нищете из-за действий украинских властей.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами