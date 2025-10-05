На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жительница Одессы рассказала о нищете из-за действий украинских властей

РИА Новости: украинские власти довели жителей Одессы до нищеты
Viacheslav Onyshchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жительница Одессы рассказала, руководство Украины довело население города до нищеты. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

«Бабушки-пенсионерки, они уже просто молчат и не думают ни о чем. Потому что им просто нечего жрать. Потому что на пенсию, что такое 2-3 тысячи, если это 50-60 евро?» — задалась вопросом собеседница агентства.

Женщина добавила, что заработок упал даже у тех, кто занимается торговлей на рынках. Она добавила, что на получаемые деньги гражданам остается только выживать на низкие пенсии.

Недавно глава бюджетного комитета Верховной рады Украины Роксолана Пидласа заявила, что в бюджете страны не хватает средств на зарплаты военным уже с 1 ноября.

В сентябре Пидласа также сообщала, что Украине может не хватить средств на поддержание ВСУ в 2025 году.

23 сентября агентство Bloomberg писало о том, что Международный валютный фонд (МВФ) убедил Киев увеличить прогноз нужного Украине внешнего финансирования до конца 2027 года до $65 млрд.

Ранее зарплаты иностранных наемников на Украине сравнили с доходом мобилизованных бойцов ВСУ.

