Бербок и Мерца обвинили в утрате политического влияния Германии

BZ: Германия не играет никакой роли на саммите по Газе
true
true
true
close
Michael Ukas/Global Look Press

Внешняя политика, проводимая экс-министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок и канцлером Фридрихом Мерцем по отношению к конфликту в секторе Газа, привела к потере влияния Берлина на международной арене. Об этом пишет газета Berliner Zeitung.

«Германия <…> утратила влияние не только в арабском мире, но и на всем глобальном Юге. <…> Министр иностранных дел Анналена Бербок , канцлер (Олаф. — прим. ред.) Шольц, а теперь и Мерц растратили это доверие», — говорится в публикации.

Особое внимание обращается на пассивную роль Мерца на прошедшем саммите, где он не принимал активного участия в дискуссиях и не организовывал пресс-конференции.

Berliner Zeitung считает, что катализатором ухудшения позиций Германии стали неосторожные высказывания Бербок в октябре 2024 года, которые могли быть восприняты мировым сообществом как оправдание действий Израиля против гражданского населения. В результате нынешнее правительство Германии сталкивается с последствиями этой политики, что проявляется в изоляции страны на международной арене, в частности, на саммите в Шарм-эш-Шейхе.

13 октября в Шарм-эш-Шейхе лидеры США, Египта, Катара и Турции подписали мирный договор по сектору Газа, который президент США Дональд Трамп назвал «крупнейшей и самой сложной сделкой», а президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси — «поворотным историческим моментом».

Ранее избрание Бербок на пост председателя ГА ООН назвали плевком в организацию.

