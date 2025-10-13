На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп рассказал о будущем отношений с Ираном

Трамп: контакты Вашингтона и Тегерана проходят довольно часто
Kent Nishimura/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что Иран может стать «крайне продуктивным» партнером для многих стран.

«Я считаю, что главный задира Ближнего Востока может в конечном счете оказаться очень продуктивным партнером для большого числа государств», — отметил глава Белого дома.

По словам Трампа, Иран дал понять, что готов к дипломатии.

Кроме того, американский лидер заявил, что контакты Вашингтона и Тегерана проходят «довольно часто». Однако политик не уточнил, с кем конкретно взаимодействуют американские представители.

Также президент США высказался о перспективе снятия санкций с Ирана. Как уточнил Трамп, он был бы рад снять санкции в случае, если исламская республика вернется к переговорам с целью заключения сделки.

По мнению американского лидера, власти Ирана в скором времени придут к соглашению, поскольку они «избиты» и якобы нуждаются в помощи. Глава Белого дома отметил, что существуют и более серьезные санкции, от которых положение дел Тегерана ухудшилось бы.

Ранее Нетаньяху назвал решение Трампа бомбить Иран «библейским чудом».

