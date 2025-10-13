Возможный конфликт с Россией, к которому готовится Североатлантический альянс, будет отличаться от украинского. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте, чьи слова приводит РИА Новости.

«Война НАТО с Россией будет совершенно не такой, как на Украине. Я не буду сейчас говорить о деталях, чтобы не подсказывать русским», — сказал Рютте.

Генсек НАТО утверждает, что якобы Россия может развязать военный конфликт с блоком. Согласно его предположению, что если Китай решит вторгнуться на Тайвань, то якобы может попросить Россию «отвлечь НАТО».

До этого президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо назвал политиков Запада «специалистами по фильмам ужасов» из-за истерии по поводу якобы планов России о нападении на одну из западных стран.

Он добавил, что для здравомыслящих людей в таких высказываниях очевидна провокация или «полная некомпетентность». Кроме того, любой здравомыслящий человек понимает, что у России не было, нет и не будет желания на кого-либо нападать, уточнил российский президент.

