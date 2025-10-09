Немецкий историк Найцель предрек столкновение России и НАТО в ближайшие три года

В обозримом будущем может произойти прямое военное столкновение России и НАТО. Такое мнение высказал немецкий военный историк Зенке Найтцель, чьи слова приводит Bild.

«В ближайшие три года может произойти военное столкновение между Россией и войсками НАТО. И вполне возможно, что нашим войскам придется воевать в Литве. В следующем году, через год, через три года — кто знает? Но опасность существует», — заявил Найцель.

По его словам, для ФРГ закончилось мирное время, однако страна не находится в состоянии войны. На сегодняшний день сложилась ситуация, в которой Германия находится «где-то посередине», утверждает историк.

Эксперт также призвал Берлин вкладывать больше средств в системы защиты от БПЛА.

До этого президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо назвал политиков Запада «специалистами по фильмам ужасов» из-за истерии по поводу якобы планов России о нападении на одну из западных стран.

Он добавил, что для здравомыслящих людей в таких высказываниях очевидна провокация или «полная некомпетентность». Кроме того, любой здравомыслящий человек понимает, что у России не было, нет и не будет желания на кого-либо нападать, уточнил российский президент.

Ранее глава МИД Польши призвал говорить с Россией, как Рейган с Горбачевым.