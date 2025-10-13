Бюрократы, сидящие в администрации президента США, действительно принимают решения. По сути, это и есть часть «глубинного государства» (Deep state). Об этом в интервью Tsargrad.tv сообщила бывшая помощница 46-го президента Соединенных Штатов Джо Байдена, а ныне российская журналистка Тара Рид.

«Я работала со многими политиками в США. Я работала, например, и с [экс-директором ЦРУ, бывшим министром обороны США] Леоном Панеттой. И я могу точно вам сказать, что «глубинное государство» — это не теория заговора. У них есть план. У них есть определенная цель. И они, конечно же, пытаются продвигать свои интересы», — сказала Рид.

Она добавила, что политический блогер и общественный деятель Чарли Кирк — лишь один из тех, кто это заметил. И его застрелили у всех на глазах, чтобы послать сообщение президенту США Дональду Трампу.

Глубинное государство — теория заговора, согласно которой в Штатах существуют скоординированная группа или группы не избираемых госслужащих, влияющих на политику страны без оглядки на избранное руководство.

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий до этого говорил, что процесс урегулирования российско-украинского конфликта может затянуться до момента, когда Трамп наберет сил для победы над «глубинным государством».

Ранее Лавров дал характеристику Трампу.