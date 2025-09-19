В Госдуме ждут, когда Трамп наберет сил для победы над «глубинным государством»

Водолацкий: конфликт на Украине может затянуться до победы Трампа над Deep state

Процесс урегулирования российско-украинского конфликта может затянуться до момента, когда президент США Дональд Трамп наберет сил для победы над «глубинным государством» (Deep state). Такое мнение высказал депутат Госдумы Виктор Водолацкий в интервью ТАСС.

«Америка будет пытаться лавировать между огнем и мечом и естественно этот процесс может затянуться до того момента, когда у Трампа будет достаточно ресурсов и сил, чтобы достать шашку и срубить головы тому самому глубинному государству», — сказал депутат.

По его словам, мирные переговоры не могут возобновиться без изменений в Европе.

Глубинное государство — теория заговора, согласно которой в США существуют скоординированная группа или группы не избираемых госслужащих, влияющих на политику страны без оглядки на избранное руководство.

Этот термин стал популярен в 2016 году, когда Трамп стал президентом. Он начал говорить о «глубинном государстве» для того, чтобы описывать всех, кто мешает его политике.

Ранее Трамп опубликовал картинку с фразой «ничто не может остановить то, что грядет».