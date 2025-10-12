На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Генштабе Румынии выразили желание научить граждан обращаться с оружием

Глава Генштаба Румынии Влад хотел бы, чтобы граждане умели обращаться с оружием
true
true
true
close
Генеральный штаб обороны Румынии

Глава Генерального штаба Румынии Георгица Влад заявил в эфире телеканала Antena 3 о своем желании, чтобы все граждане страны умели обращаться с оружием и имели дома запасы на случай возможных катастроф.

По словам Влада, он хотел бы, чтобы в Румынии существовала система подобной той, что уже действует в Израиле или Швейцарии, где каждый гражданин, независимо от пола, социального происхождения или вероисповедания, умеет стрелять из оружия и обладает минимальными знаниями, необходимыми для защиты своей семьи.

«С юридической точки зрения, военная подготовка может начинаться с 18 лет», — отметил глава Генштаба Румынии.

Влад обратил внимание на то, что все беды всегда застают людей врасплох, поэтому каждая семья должна об этом задуматься. Он добавил, что простые меры, такие как фонарик с батарейками и запасы на случай отключения электроэнергии, являются частью подготовки к национальной безопасности. По его словам, в Румынии, если бы глава оборонного ведомства внезапно потребовал иметь определенные запасы, это вызвало бы панику, тогда как публикация соответствующего руководства на сайте Инспекции по чрезвычайным ситуациям почти никто не читает.

Глава Генерального штаба также выразил сожаление, что в Румынии отсутствуют программы подготовки к кризисным ситуациям, которые есть в других странах. По его мнению, эту ситуацию необходимо изменить.

До этого опрос компании Avangarde показал, что порядка 60% жителей Румынии не верят в риск преднамеренного нападения со стороны России. Исследование проводилось в период с 6 по 10 октября с помощью телефонного анкетирования. В нем приняли участие 920 человек. Уровень допустимой погрешности составляет 3,4%.

Ранее стало известно, сколько раз Украина нарушала воздушное пространство Румынии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами