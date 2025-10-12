В Генштабе Румынии выразили желание научить граждан обращаться с оружием

Глава Генерального штаба Румынии Георгица Влад заявил в эфире телеканала Antena 3 о своем желании, чтобы все граждане страны умели обращаться с оружием и имели дома запасы на случай возможных катастроф.

По словам Влада, он хотел бы, чтобы в Румынии существовала система подобной той, что уже действует в Израиле или Швейцарии, где каждый гражданин, независимо от пола, социального происхождения или вероисповедания, умеет стрелять из оружия и обладает минимальными знаниями, необходимыми для защиты своей семьи.

«С юридической точки зрения, военная подготовка может начинаться с 18 лет», — отметил глава Генштаба Румынии.

Влад обратил внимание на то, что все беды всегда застают людей врасплох, поэтому каждая семья должна об этом задуматься. Он добавил, что простые меры, такие как фонарик с батарейками и запасы на случай отключения электроэнергии, являются частью подготовки к национальной безопасности. По его словам, в Румынии, если бы глава оборонного ведомства внезапно потребовал иметь определенные запасы, это вызвало бы панику, тогда как публикация соответствующего руководства на сайте Инспекции по чрезвычайным ситуациям почти никто не читает.

Глава Генерального штаба также выразил сожаление, что в Румынии отсутствуют программы подготовки к кризисным ситуациям, которые есть в других странах. По его мнению, эту ситуацию необходимо изменить.

До этого опрос компании Avangarde показал, что порядка 60% жителей Румынии не верят в риск преднамеренного нападения со стороны России. Исследование проводилось в период с 6 по 10 октября с помощью телефонного анкетирования. В нем приняли участие 920 человек. Уровень допустимой погрешности составляет 3,4%.

