Глава ExxonMobil оценил возможность возвращения компании в Россию

Глава ExxonMobil Вудс заявил, что компания не планирует возвращаться в РФ
true
true
close
Jacques Brinon/AP

В настоящее время у американской нефтегазовой компании ExxonMobil нет планов по возвращению в РФ. Об этом в интервью газете Financial Times сообщил глава предприятия Даррен Вудс.

«У нас нет планов по возвращению в Россию», — заявил руководитель компании.

По его словам, в настоящее время ExxonMobil не обсуждает с властями РФ потенциальные инвестиции в страну, но между сторонами идет диалог по поводу активов предприятия на сумму $4,6 млрд.

Exxon Mobil — одна из крупнейших нефтяных компаний в мире. До ухода из России в 2022 году Exxon управляла проектом «Сахалин-1» и владела 30% акций наряду с «Роснефтью», а также японскими и индийскими компаниями, которые до сих пор участвуют в проекте. Однако позднее доля Exxon была переведена в собственность государства.

В августе газета Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что компания планирует вернуться в проект «Сахалин-1» после урегулирования российско-украинского конфликта, а Даррен Вудс обсуждал этот вопрос в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее сообщалось, что Япония освободила нефть с проекта «Сахалин-2» от потолка цен.

